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Haberler Fotohaber En Güzel Cuma Mesajları 13 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi
Giriş Tarihi: 13.10.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 06:59

En Güzel Cuma Mesajları 13 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

İslam aleminin bayramı olarak kabul edilen cuma günü geldi çattı. Bu mübarek günde eller semaya kalkacak, camiler iman edenlerle dolup taşacak, dualar edilecek ve yüce Allah'ın mağfiretine sığınılacak. Müslümanlar birbirlerine "Hayırlı Cumalar." diyebilmek dualı ve hadisli Cuma mesajları araştırıyor. "Cumanız mübarek olsun" dileklerini paylaşmak isteyen inananlar en güzel, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları seçenekleri ile çeşitli sosyal platformlar aracılığıyla iyi dileklerini paylaşıyor. İşte, en yeni, dualı, hadisli ve ayetli cuma mesajları...

En Güzel Cuma Mesajları 13 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

Cuma mesajları arama motorlarındaki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere, Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." demiştir. İman edenlerin bayramı olarak kabul edilen cuma gününde en güzel, dualı, hadisli, ayetli, resimli, resimsiz cuma mesajları gönderiliyor. İşte, eşe dosta göndermek için en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları 2023 burada sizlerle…

En Güzel Cuma Mesajları 13 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 13 EKİM 2023: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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En Güzel Cuma Mesajları 13 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

En Güzel Cuma Mesajları 13 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

En Güzel Cuma Mesajları 13 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

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