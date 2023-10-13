En Güzel Cuma Mesajları 13 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

İslam aleminin bayramı olarak kabul edilen cuma günü geldi çattı. Bu mübarek günde eller semaya kalkacak, camiler iman edenlerle dolup taşacak, dualar edilecek ve yüce Allah'ın mağfiretine sığınılacak. Müslümanlar birbirlerine "Hayırlı Cumalar." diyebilmek dualı ve hadisli Cuma mesajları araştırıyor. "Cumanız mübarek olsun" dileklerini paylaşmak isteyen inananlar en güzel, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları seçenekleri ile çeşitli sosyal platformlar aracılığıyla iyi dileklerini paylaşıyor. İşte, en yeni, dualı, hadisli ve ayetli cuma mesajları...