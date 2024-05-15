HALKA ARZ TAKVİMİ SON DURUMU 15-18 MAYIS | 1 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 15-18 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. talep topluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 15-18 Mayıs halka arz takvimi