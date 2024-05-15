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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ SON DURUMU 15-18 MAYIS | 1 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 15:01

HALKA ARZ TAKVİMİ SON DURUMU 15-18 MAYIS | 1 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. bu hafta itibarıyla talep toplamaya başaldı. Altınay Savunma'nın halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 15-18 Mayıs 2024...

HALKA ARZ TAKVİMİ SON DURUMU 15-18 MAYIS | 1 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 15-18 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. talep topluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 15-18 Mayıs halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ SON DURUMU 15-18 MAYIS | 1 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Semaye Piyasası Kurulu (SPK) Haftalık Bülten'de Hareket Proje Taşımacılığıve Yük Mühendisliği AŞ'nin ilk halka arzının yapılacağını duyurdu. 4.800.000 hisse 70 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 456 milyon TL olacak.

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HALKA ARZ TAKVİMİ SON DURUMU 15-18 MAYIS | 1 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Hareket Proje Taşımacılığıve Yük Mühendisliği AŞ'nin talep toplama tarihleri 15-16-17 Mayıs olarak belirlendi.

HALKA ARZ TAKVİMİ SON DURUMU 15-18 MAYIS | 1 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI
Firmanın olası lot dağılımı henüz belli olmadı ancak şirket toplamda 24 milyon lot dağıtacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ SON DURUMU 15-18 MAYIS | 1 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

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