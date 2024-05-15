Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
15:01
HALKA ARZ TAKVİMİ SON DURUMU 15-18 MAYIS | 1 yeni şirket talep topluyor! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?
Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. bu hafta itibarıyla talep toplamaya başaldı. Altınay Savunma'nın halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 15-18 Mayıs 2024...