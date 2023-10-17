Son Depremler 17 Ekim Salı Listesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi TIKLA

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye fay hattı haritası her gün detaylı bir şekilde inceleniyor. Gün içerisinde yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar anlık ve canlı olarak listede kayıt altına alınıyor. Son olarak afet bölgesindeki Kahramanmaraş, Malatya ve Adana şehirlerinin yanı sıra Düzce'de meydana gelen şiddetli sarsıntılar vatandaşları endişeye sevk ediyor. Gelişmeler 17 Ekim bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. Diri fay hattının geçtiği illerde son dakika depremler listesi gündemde. İşte, 17 Ekim 2023 Salı Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…