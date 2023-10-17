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Haberler Fotohaber Son Depremler 17 Ekim Salı Listesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi TIKLA
Giriş Tarihi: 17.10.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 07:50

Son Depremler 17 Ekim Salı Listesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi TIKLA

Son depremler 17 Ekim Salı listesi araştırılıyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı her sarsıntı sonrası Türkiye diri fay hattı haritası gündemdeki yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde 3 ve üzeri büyüklüğünde meydana gelen Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Düzce depremi vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Özellikle afet bölgesinde peş peşe artçı depremler meydana gelirken büyüklük, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 17 Ekim 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı…

Son depremler listesi bugün 17 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye fay hattı haritası her gün detaylı bir şekilde inceleniyor. Gün içerisinde yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar anlık ve canlı olarak listede kayıt altına alınıyor. Son olarak afet bölgesindeki Kahramanmaraş, Malatya ve Adana şehirlerinin yanı sıra Düzce'de meydana gelen şiddetli sarsıntılar vatandaşları endişeye sevk ediyor. Gelişmeler 17 Ekim bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. Diri fay hattının geçtiği illerde son dakika depremler listesi gündemde. İşte, 17 Ekim 2023 Salı Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…

Son depremler listesi bugün 17 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AKDENİZ, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE DÜZCE DEPREM İLE SALLANDI!

Büyüklük: 3.5

Yer: GIRIT ADASI (AKDENIZ)

Tarih:2023.10.17

Saat:03:31:17 TSİ

Derinlik:10.5 km

Büyüklük: 3.4

Yer: CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)

Tarih:2023.10.16

Saat:22:30:59 TSİ

Derinlik:5.0 km

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Son depremler listesi bugün 17 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Büyüklük: 4.2

Yer: KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Tarih:2023.10.16

Saat:14:51:00 TSİ

Derinlik:5.0 km

Büyüklük: 4.0

Yer: YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE)

Tarih: 2023.10.15

Saat:19:57:33 TSİ

Derinlik:4.5 km

Son depremler listesi bugün 17 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DEPREMLER LİSTESİ || 17 EKİM 2023

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi, fay hattı hareketlerini anbean takip ediyor.

Ülke genelinde meydana gelen küçük büyük fark etmeksizin tüm depremlerin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve konum bilgileri dakika dakika son depremler listelerine ekliyor.

Son depremler listesi bugün 17 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DAKİKA