Son Depremler 17 Ekim Salı Listesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi TIKLA

Son depremler 17 Ekim Salı listesi araştırılıyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı her sarsıntı sonrası Türkiye diri fay hattı haritası gündemdeki yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde 3 ve üzeri büyüklüğünde meydana gelen Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Düzce depremi vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Özellikle afet bölgesinde peş peşe artçı depremler meydana gelirken büyüklük, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 17 Ekim 2023 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı…