Survivor All Star Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Doğukan Manço’nun hayatı ve kariyeri

İlk defa 8 Şubat 2009'da babası adına düzenlediği bir anma etkinliği sırasında Beyoğlu'nda bir mekanda kalabalık önüne çıkıp canlı DJ performansını sergiledi. 2011 yılından itibaren profesyonel olarak DJ'lik yaptı.

2012 yılında Manço Prodüksiyon adlı bir yapım şirketi kurdu. Doğukan Manço, ikinci teklisinde 1990'ların popüler şarkılarından bir olan Sakin Ol parçasını, Tuğba Yurt ile yeniden yorumladı. Sakin Ol, 2014 yılının en çok dinlenen parçalarından oldu.

2013'te Star TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler adlı yarışmanın 3. sezonunda yarışmacı oldu. Yarışma sonunda, Hilmicem İntepe'nin ardından ikinci oldu. Bu yarışmadaki iyi performansı sonucu; yarışmayı düzenleyen Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı olan tv8'de yayımlanan Survivor All Star adlı yarışmanın kadrosuna dahil edildi; "Ünlüler" takımında yarıştı. "Survivor adası"nda 124 gün kaldıktan sonra, 21 Haziran 2015 günü elendi.