Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:10
Survivor All Star Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Doğukan Manço’nun hayatı ve kariyeri
TV8'de yılın ilk günü seyircilere merhaba diyecek olan Survivor bu yıl All Star formatında kırmızı ve mavi takımlar ile SMS oylaması olmadan gerçekleşecek. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Doğukan Manço, geçtiğimiz yılların hafızalara kazınan isimlerinden birisi. Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor gibi sorularla araştırılmaya başladı. İşte, detaylar…