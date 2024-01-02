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Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:10

Survivor All Star Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Doğukan Manço’nun hayatı ve kariyeri

TV8'de yılın ilk günü seyircilere merhaba diyecek olan Survivor bu yıl All Star formatında kırmızı ve mavi takımlar ile SMS oylaması olmadan gerçekleşecek. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Doğukan Manço, geçtiğimiz yılların hafızalara kazınan isimlerinden birisi. Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor gibi sorularla araştırılmaya başladı. İşte, detaylar…

Survivor All Star Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Doğukan Manço’nun hayatı ve kariyeri

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Doğukan Manço ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Kırmızı takımda yarışacak olan Doğukan Manço'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. SMS oylamasının olmadığı yeni sezonda nasıl bir performans sergileceği merak edilen ünlü isim hakkında "Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor. İşte detaylar…

Survivor All Star Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Doğukan Manço’nun hayatı ve kariyeri

DOĞUKAN MANÇO KİMDİR?

Doğukan Manço, 1981 yılında Belçika'nın Liege kentinde doğdu. Babası Barış Manço, annesi Lale Manço'dur. Çocuk yaşlarda özel piyano ve gitar dersleri aldı. Ortaöğrenimine Galatasaray Lisesi'nde başladı. Derslerinden dolayı okulunun son dönemini Bahariye Lisesi'nde tamamladı. 1997'de babasının yönlendirmesi ile Marmara Radyo Televizyon Gazetecilik Anadolu Teknik Lisesi'ne geçti.

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Survivor All Star Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Doğukan Manço’nun hayatı ve kariyeri

Babasının 1999'da ölümünden sonra lisan eğitimi için ABD'nin Florida eyaletine gitti ve öğrenimine ABD'de devam etti. Şehir ve Bölge Planlama alanında lisans öğretimi gördü.

ABD'de yaşadığı dönemde Türkçe yayın yapan Florida Türk Radyosu'nda "Biçilmiş Kaftan" adlı bir program yaptı. 2008'de Türkiye'ye döndü.Türkiye'ye döndükten sonra Radyo Klas'ta "Biçilmiş Kaftan" adlı programı yapmayı sürdürdü.

Çocukluğundan motor spor eğitimleri alan Manço, profesyonel drift pilotu oldu.

Survivor All Star Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Doğukan Manço’nun hayatı ve kariyeri

İlk defa 8 Şubat 2009'da babası adına düzenlediği bir anma etkinliği sırasında Beyoğlu'nda bir mekanda kalabalık önüne çıkıp canlı DJ performansını sergiledi. 2011 yılından itibaren profesyonel olarak DJ'lik yaptı.

2012 yılında Manço Prodüksiyon adlı bir yapım şirketi kurdu. Doğukan Manço, ikinci teklisinde 1990'ların popüler şarkılarından bir olan Sakin Ol parçasını, Tuğba Yurt ile yeniden yorumladı. Sakin Ol, 2014 yılının en çok dinlenen parçalarından oldu.

2013'te Star TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler adlı yarışmanın 3. sezonunda yarışmacı oldu. Yarışma sonunda, Hilmicem İntepe'nin ardından ikinci oldu. Bu yarışmadaki iyi performansı sonucu; yarışmayı düzenleyen Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı olan tv8'de yayımlanan Survivor All Star adlı yarışmanın kadrosuna dahil edildi; "Ünlüler" takımında yarıştı. "Survivor adası"nda 124 gün kaldıktan sonra, 21 Haziran 2015 günü elendi.

Survivor All Star Doğukan Manço kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Doğukan Manço’nun hayatı ve kariyeri

Ara verdiği drift yarışlarına 2016'da "46" adını verdiği arabası ile döndü. 2018-2019'da yarışlarda dereceler aldı.

Üçüncü teklisi "Yüzleşme"'yi 2016'da, dördüncü teklisi "Söyle Zalim Sultan"'ı 2018'de çıkardı.

Çoğunlukla motor sporları üzerine içerik yüklediği bir Youtube kanalı da vardır.

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