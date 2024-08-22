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Haberler Galeri S SPORT PLUS CANLI İZLE BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI || UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı
Giriş Tarihi: 22.08.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:29

S SPORT PLUS CANLI İZLE BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI || UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kapsamında S Sport Plus canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Beşiktaş ilk maçında Lugano ile deplasmanda mücadele edecek. Beşiktaş Lugano maçı canlı yayın ile S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Bugün oynanacak maç için futbolseverler Beşiktaş Lugano maçı S Sport Plus canlı izle araştırmalarını hızlandırdı. İşte S Sport Plus canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı canlı yayın izle linki…

S SPORT PLUS CANLI İZLE BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI || UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

S Sport Plus canlı izle ekranı bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Lugano play-off mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Morten Krogh yöneteceği mücadelede siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi ile oynayacağı maçta turun kapısını aralamak istiyor. Lugano Beşiktaş maçı canlı izle ekranı başında 21.30'da yerler alınıyor. S Sport Plus canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi maçı için S Sport Plus canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

S SPORT PLUS CANLI İZLE BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI || UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ve Lugano arasında oynanacak Avrupa Ligi play off maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

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S SPORT PLUS CANLI İZLE BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI || UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

S SPORT PLUS CANLI İZLE BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI || UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLE BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI || UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

S SPORT PLUS ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulamasını App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

TV'YE S SPORT PLUS NASIL YÜKLENİR?

S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin; 1.Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın. 2. Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin. 3. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.

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