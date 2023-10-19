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Haberler Yaşam İzmir deprem son dakika 19 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:36

İzmir deprem son dakika 19 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

İzmir depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde Ege Denizi açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 19 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, İzmir deprem son dakika bilgileri…

İzmir deprem son dakika 19 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika İzmir'de deprem meydana geldi. En yoğun sismik hareketlerin yer aldığı İzmir'de yaşanan son gelişmeler takip edilmekte. Bölge sürekli olarak sallanırken, bu sabah saatlerinde İzmir'de bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri aratılmakta. 19 Ekim 2023 İzmir deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

İzmir deprem son dakika 19 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

İZMİR'DE DEPREM!

19 Ekim 2023 günü saat 07.23'te İzmir'in Çeşme ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin derinliği 7.47 olarak kaydedildi.

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İzmir deprem son dakika 19 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir deprem son dakika 19 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir deprem son dakika 19 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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