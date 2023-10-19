Haberler Yaşam İzmir deprem son dakika 19 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:36

İzmir deprem son dakika 19 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

İzmir depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde Ege Denizi açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 19 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, İzmir deprem son dakika bilgileri…