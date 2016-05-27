Nazan Şoray kimdir?

Nazan Şoray,1960 senesinde devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türkan Şoray ablasıdır. Nazan Şoray'ın babası bir süre sonra işini bırakıp polis memuru oldu, annesi ise bir lastik fabrikasında çalışmaya başladı. Zorlu yaşam koşulları sebebiyle çok sıkıntılar çektiler. Nazan Şoray dünyaya geldikten sonra anne babası arasındaki geçimsizlik üst noktalara ulaşmıştı ve Nazan Şoray 5 yaşındayken çift boşanma kararı aldı. Ablası Türkan Şoray ile birlikte annesinde kalan Nazan Şoray boşanma sonrası Karagümrük'teki Sarmaşık Sokak'a taşındılar. Annesi tekstil fabrikasında çalıştığı için ve Nazan Şoray küçük olduğu için gündüzleri Edirnekapı'daki kimsesizler yurdunda kaldı. Annesi daha sonraları ikinci bir evlilik yaptı.

İlkokulu Şişli'de yatılı olarak okudu. 14 yaşında film artisti oldu. Oyunculuğa annesi Meliha Şoray'ın ısrarıyla başlayan Nazan Şoray, daha sonra sinemayı bırakıp şarkıcılığa ise kendi kararıyla geçiş yapmıştır. Birçok filmde küçük yaşta rol alan Nazan Şoray toplam 39 filmde oynamıştır.

Müzik kariyerindeki ilk çıkışını 1978 yılında Selami Şahin bestesi "Sana Merhaba Dedim"le yaptı. Daha sonra 1980 Barış Manço bestesi "Hal Hal" ile ünlendi.

ABD'nin Miami kentinde bir evi ve Londra'da küçük bir evi var

Bir zamanlar Kerem Alışık ile büyük aşk yaşadı.

2009 yılında Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda 'Üvey Karım' adlı komedi oyununda bir sezon rol aldı.

Evlilikleri; İlk eşiyle Londra'da, ikinci eşiyle New York'ta nikâh masasına oturdu, ama eşleri o sırada evliydi. Yani Türkiye'de resmi nikâhlı eşleri vardı. Yurtdışında gayri resmi belediye nikâhı yaptı.

Albümleri :

1981 - Teselliye Sen Gerek

1984 - Dünyanın Sekizinci Harikası

1991 - Naz Dudaklım

1994 - Deli Rüya

45'likleri:

1976 - Yalnızlık

1978 - Merhaba Dedim

1980 - Hal Hal

2011 - Mültecin Olayım

Filmleri:

1984 - Balayı

1981 - Acı Günler

1975 - Kazıma Ne Lazım

1972 - Yirmi Yıl Sonra

1971 - Vurguncular

1971 - Şahinler Diyarı

1971 - Katil Kim

1971 - Newyorklu Kız

1971 - Afacan Küçük Serseri

1971 - Kirli Eller

1970 - Anadolu Kini

1970 - Aşk Sürgünü

1970 - On Kadına Bir Erkek

1970 - Ölüm Pazarı

1970 - Kan Ve Kurşun

1970 - Kaderim

1970 - Yazı Mı Tura Mı

1970 - Kaderin Oyunu

1970 - Kan Kusturacağım

1970 - Öldürmeye Yeminliyim

1970 - Babaların Günahı

1970 - Amber

1970 - ölüm Pazarı

1969 - Yuvasızlar

1969 - Söyleyin Anama Ağlamasın

1969 - Yaşayan Hatıralar

1969 - Allı Gelin

1969 - Cezaları Ölümdü

1969 - Mihracenin Gözdesi

1969 - Garibin Mezarını Taştan Oyun

1969 - Dönüşü Olmayan Yol

1969 - Dost Hançeri

1969 - Kapıcının Kızı

1969 - Yuvasızlar

1969 - Sevdalı Gelin

1968 - Cesur Yabancı

1968 - Yedi Köyün Zeynebi

1968 - Azize

1968 - Yakılacak Kitap

Tiyatro:

2009 - Üvey Karım