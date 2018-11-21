Rüyada cennet görmek ne anlama gelir?

Cennet ve cennet ile ilgili şeyler görmek aynıdır. Cennete girdiğini gören refaha ulaşır. Sıkıntıda ise, kurtulur. Cennet meyvelerinden koparıp yediğini gören kimse başkalarının da yararlanacağı bir ilme mazhar olur. Din ilimlerinde ileri gider.

Cennet' girmesinin engellendiğini gören sapkınlık ve ızdıraba düşer. Cennet'teki Kevser Suyu'ndan içtiğini gören "ledün ilmi" dedikleri ilahi ilimlere mazhar olur. Cennet şarabı içtiğini gören evliya olarak Allah'a kavuşur. Bunu gören iffetsiz bir kadın veya günahkar bir insansa, tövbekar olur. Cennetten kovulduğunu görmek ise, görülebilecek en kötü rüyadır.

Cennet'i açıkça gören kimseden üzüntü ve keder gider, istediği şeye nail olur. Cennet'e girmek istediğini; fakat buna izin verilmediğini gören kişi, niyet ettiği hayırlı amelleri veya tövbeyi gerekleştiremez.

Cennet'e girdiğini gören kişi için iki dünyada da sevinç ve emniyet vardır. Cennet kapılarından birisinin üzerine kapandığını gören kimsenin ana veya babasından biri ölür. Cennet kapılarının hepsinin yüzüne kapandığını gören kişi ana babasına asi olmuş ve onlar da ondan razı olmamıştır.

Bazen kendini rüyada Cennet'te görmek ilim ve hidayettir. Rüyada insanların hepsinin Cennet'te görmek bolluk, ucuzluk, adalet ve bereket anlamlarına gelir.