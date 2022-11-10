Cinsiyet açıklama partisinde babanın tepkisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Büyük tepki yağdı… | Video

Son yıllarda oldukça popüler olan, doğacak bebeklerin cinsiyetlerinin sürprizli bir şekilde açıklanması sosyal medyada sıklıkla öne çıkıyor. Genellikle sıra dışı organizasyonlarla gündeme gelen bu partilerden birinde bu kez, oldukça tepki çeken anlar yaşandı. Bir adamın eşine verdiği çirkin tepkinin ardından sosyal medya kullanıcıları olayı eleştiri yağmuruna tuttu.