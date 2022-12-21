Video Magazin Şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına devam ediliyor | Video
Şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına devam ediliyor | Video

Şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına devam ediliyor | Video

21.12.2022 | 12:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına devam ediliyor | Video 00:41
Şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına devam ediliyor | Video 21.12.2022 | 12:14
Hadise’nin derin yırtmaçlı elbisesiyle yaptığı kalça dansı mest etti! 2023’e adım atıyorum | Video 01:44
Hadise'nin derin yırtmaçlı elbisesiyle yaptığı kalça dansı mest etti! "2023'e adım atıyorum" | Video 20.12.2022 | 11:34
Ümit- Seda Erdim çiftinin kızları Ses ve Ela’nın sevimli halleri | Video 00:09
Ümit- Seda Erdim çiftinin kızları Ses ve Ela'nın sevimli halleri | Video 19.12.2022 | 22:09
Hülya Avşar yolda yürürken keşfetti, klibinde oynattı! İşte Kaya Çilingiroğlu’na benzerliğiyle dikkat çeken Murat Altan | Video 00:15
Hülya Avşar yolda yürürken keşfetti, klibinde oynattı! İşte Kaya Çilingiroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Murat Altan | Video 14.12.2022 | 14:47
Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında tartıştı! Çenesi kitlenen Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video 02:40
Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında tartıştı! Çenesi kitlenen Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video 14.12.2022 | 12:50
’Survivor 2023’e katılan Berdan Mardini’den ilk açıklama geldi! | Video 00:30
'Survivor 2023'e katılan Berdan Mardini'den ilk açıklama geldi! | Video 13.12.2022 | 15:06
Mine Tugay Lensa AI akımına kendini kaptırdı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu | Video 01:21
Mine Tugay Lensa AI akımına kendini kaptırdı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu | Video 13.12.2022 | 13:03
Yalı Çapkını dizisinin 13. bölümünde Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi ifşa oldu! | Video 00:19
Yalı Çapkını dizisinin 13. bölümünde Seyran ile Ferit'in öpüşme sahnesi ifşa oldu! | Video 13.12.2022 | 12:07
Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu | Video 00:12
Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu | Video 13.12.2022 | 11:26
Hülya Avşar jartiyerli pozları ile yaktı geçti | Video 00:29
Hülya Avşar jartiyerli pozları ile yaktı geçti | Video 13.12.2022 | 11:06
Gupse Özay’ın Yeni anne paylaşımı izleyenleri kahkahaya boğdu 00:23
Gupse Özay'ın "Yeni anne" paylaşımı izleyenleri kahkahaya boğdu 13.12.2022 | 10:41
Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler boşandıktan sonra ilk kez konuştu! 3 milyonluk yüzük sahte mi? | Video 08:57
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler boşandıktan sonra ilk kez konuştu! 3 milyonluk yüzük sahte mi? | Video 13.12.2022 | 09:53
Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Hayal Sirer son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:09
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer son yolculuğuna uğurlandı | Video 12.12.2022 | 16:11
Ayşecik rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, Külkedisi’ni de oynamıştı | Video 01:23
Ayşecik rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, Külkedisi'ni de oynamıştı | Video 12.12.2022 | 12:56
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den romantik yıldönümü kutlaması! Ömrüme hoşgeldin | Video 01:21
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den romantik yıldönümü kutlaması! "Ömrüme hoşgeldin" | Video 12.12.2022 | 10:30
Hülya Avşar çırılçıplak klip çekti! Sosyal medya yorumlarla yıkıldı | Video 00:23
Hülya Avşar çırılçıplak klip çekti! Sosyal medya yorumlarla yıkıldı | Video 11.12.2022 | 16:44
Pınar Altuğ kedisiyle yoga yaptı, sosyal medyada beğeni yağdı | Video 01:00
Pınar Altuğ kedisiyle yoga yaptı, sosyal medyada beğeni yağdı | Video 09.12.2022 | 09:55
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 05:15
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 09.12.2022 | 08:45
Bülent Ersoy’u karşısında gören küçük kızın korku dolu bakışları sosyal medyada viral oldu! İşte o anlar | Video 00:39
Bülent Ersoy'u karşısında gören küçük kızın korku dolu bakışları sosyal medyada viral oldu! İşte o anlar | Video 08.12.2022 | 16:03
Pınar Deniz’in tartışılan konuşması Rihanna’dan alıntı çıktı | Video 01:04
Pınar Deniz'in tartışılan konuşması Rihanna'dan alıntı çıktı | Video 08.12.2022 | 10:12

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Gülşen'in katılmadığı duruşmada müştekiler dinlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik 30 Nisan'daki bir konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulunurken Gülşen duruşmaya katılmadı.
Gülşen'in avukatı Emek Emre, "Yurt dışı çıkış yasağı ağır ceza mahkemesinde kaldırıldı. Mahkeme güvence bedeli olarak verilen paranın iade edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşteki Eren Yıldırım, "Sanıktan şikayetçiyim, seyirciye dönerek halka alkış tutturmuş ve imam hatiplileri hedef göstermiş ve hakaret etmiştir. İtibar suikastine maruz kaldım. Özrünü kabul etmiyorum" dedi.

"SANIK İFADEYİ KULLANDIĞINI KABUL ETMEKTEDİR"
Müşteki Önder İmam Hatipliler Derneği Avukatı Seçkin Koç, "Sanık ifadeyi kullandığını kabul etmektedir. Sanık sarkıcı olduğunu iddia etmektedir ancak sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündeme gelmektedir. Ülkede milyonlarca imam hatipliler vardır. Bir kişi bu ifadeyi kullanırsa binlerce kişinin zarar göreceği açıktır. Sanığın beraat etmesi halinde herhangi bir kişinin toplulukta sapık dersem benim yargılanmamı gerektirecek bir durum olmayacak diye düşünecektir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, müştekilerin katılma taleplerinin reddetti. Dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.

İDDİANAMEDEN:
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Savcılık tarafından hazırlanan 48 sayfalık iddianamede 702 müştekiye yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülşen hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA