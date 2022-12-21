Şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına devam ediliyor | Video

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Gülşen'in katılmadığı duruşmada müştekiler dinlendi.

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik 30 Nisan'daki bir konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulunurken Gülşen duruşmaya katılmadı.

Gülşen'in avukatı Emek Emre, "Yurt dışı çıkış yasağı ağır ceza mahkemesinde kaldırıldı. Mahkeme güvence bedeli olarak verilen paranın iade edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşteki Eren Yıldırım, "Sanıktan şikayetçiyim, seyirciye dönerek halka alkış tutturmuş ve imam hatiplileri hedef göstermiş ve hakaret etmiştir. İtibar suikastine maruz kaldım. Özrünü kabul etmiyorum" dedi.

"SANIK İFADEYİ KULLANDIĞINI KABUL ETMEKTEDİR"

Müşteki Önder İmam Hatipliler Derneği Avukatı Seçkin Koç, "Sanık ifadeyi kullandığını kabul etmektedir. Sanık sarkıcı olduğunu iddia etmektedir ancak sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündeme gelmektedir. Ülkede milyonlarca imam hatipliler vardır. Bir kişi bu ifadeyi kullanırsa binlerce kişinin zarar göreceği açıktır. Sanığın beraat etmesi halinde herhangi bir kişinin toplulukta sapık dersem benim yargılanmamı gerektirecek bir durum olmayacak diye düşünecektir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, müştekilerin katılma taleplerinin reddetti. Dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.

İDDİANAMEDEN:

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık tarafından hazırlanan 48 sayfalık iddianamede 702 müştekiye yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülşen hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.