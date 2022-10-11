Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları SORGULA: 11 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 11.10.2022 19:04 Son Güncelleme: 11.10.2022 19:05

Süper Loto sonuçları SORGULA: 11 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online ile her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen “Süper Loto sonuçları” bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve 145 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye kazanmak isteyenler yoğun şekilde Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak için “11 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap aramaya devam ediyor. İşte Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ile Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.

Süper Loto sonuçları SORGULA: 11 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü Süper Loto çekilişinde 145 Milyon TL kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmaları sonrasında Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "11 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA (11 EKİM)

Süper Loto sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Ekim Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.



Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları SORGULA: 11 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online bilet sorgulama sayfası
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