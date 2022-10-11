Süper Loto sonuçları SORGULA: 11 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü Süper Loto çekilişinde 145 Milyon TL kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmaları sonrasında Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "11 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Süper Loto sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.