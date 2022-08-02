Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek duyurulan "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler yoğun olarak "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI? (2 AĞUSTOS)

2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;