Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 2.8.2022 18:52 Son Güncelleme: 2.8.2022 18:53

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları” Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Peş peşe gelen devirlerle 72 Milyon Türk Lirası’na erişen büyük ikramiye tutarını kazanmak amacıyla Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusu yanıtı ile Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları.

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek duyurulan "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler yoğun olarak "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI? (2 AĞUSTOS)

2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Ağustos Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama
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