YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Cuma Valilik açıklamalarıyla kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

21 MART CUMA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

ORDU

21 Mart Cuma günü için ise Ordu'dan kar tatili haberi geldi. Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Ünye ile Perşembe ilçelerinde ise bazı okullarda 1 gün eğitime ara verildiği kaydedildi.