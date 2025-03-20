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Haberler Fotohaber YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Cuma Valilik açıklamalarıyla kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 22:11 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:11

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Cuma Valilik açıklamalarıyla kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, birçok bölgede kar yağışına neden oldu. Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte, Meteoroloji raporuyla yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitimde aksamalar yaşanabiliyor. 21 Mart Cuma günü hangi illerde okulların tatil edileceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler listesi…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Cuma Valilik açıklamalarıyla kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, eğitimde aksamalara yol açabiliyor. Pek çok ilde hava sıcaklıklarının aniden düşmesi, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırıyor. Öğrenciler ve veliler, 21 Mart 2025 Cuma günü hangi illerde eğitime ara verildiğini öğrenmek için valiliklerden gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, 21 Mart Cuma günü okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Cuma Valilik açıklamalarıyla kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

21 MART CUMA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

ORDU

21 Mart Cuma günü için ise Ordu'dan kar tatili haberi geldi. Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Ünye ile Perşembe ilçelerinde ise bazı okullarda 1 gün eğitime ara verildiği kaydedildi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Cuma Valilik açıklamalarıyla kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

YOZGAT
Yozgat'ta eğitime bir gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Cuma Valilik açıklamalarıyla kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

ERZİNCAN

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. Valilik, okulların 21 Mart günü de tatil edildiğini açıkladı

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Cuma Valilik açıklamalarıyla kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
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