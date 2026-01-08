Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 9 Ocak Eskişehir’de okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 14:06

Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 9 Ocak Eskişehir’de okul var mı, yok mu?

Eskişehir’de soğuk hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte okulların durumu merak edilmeye başlandı. 9 Ocak Perşembe günü için tatil kararı alınıp alınmayacağı araştırılırken, gözler Valilik’ten yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 9 Ocak Eskişehir’de okul var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında.

Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 9 Ocak Eskişehir’de okul var mı, yok mu?
  • ABONE OL

Eskişehir'de öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorguluyor. Olası olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak için alınacak karar beklenirken, şu ana kadar Valilik tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü Eskişehir'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Eskişehir Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

63 KENT İÇİN ALARM

Meteoroloji yarın "Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce" için sarı kodlu uyarıda bulundu.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 9 Ocak Eskişehir’de okul var mı, yok mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz