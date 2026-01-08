Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 9 Ocak Eskişehir’de okul var mı, yok mu?

Eskişehir'de öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorguluyor. Olası olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak için alınacak karar beklenirken, şu ana kadar Valilik tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü Eskişehir'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Eskişehir Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.