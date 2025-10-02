İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden deprem açıklaması1 3 Ekim 2025 İstanbul’da yarın okullar açık mı kapalı mı?

"Yarın okullar tatil mi?" İstanbul'da deprem sonrası bu soru gündemde. Bugün Marmara Denizi'nde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaparak herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. Öğrenciler ve veliler "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" cevabını araştırıyor. Peki, 3 Ekim 2025 yarın okullar açık mı kapalı mı, ders olacak mı?
YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. Depremin şiddeti İstanbul'dan da hissedildi. Öğrenciler ve veliler "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
İstanbul'da yarın okullar tatil edilmedi. Öğrenciler 3 Ekim 2025 tarihinde normal şekilde okula gidecek. Konuyla ilgili açıklama gelmesi durumunda habere eklenecektir.
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Bazı ilçelerden 4 bina için hasar ihbarı alındığını, ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Saat 16.40 itibariyle hastanelere ulaşan yaralı olmadığı, 12 kişinin panik atak, 5 kişinin ise paniğe bağlı burkulma yaşadığı bildirildi.