İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden deprem açıklaması1 3 Ekim 2025 İstanbul’da yarın okullar açık mı kapalı mı?

"Yarın okullar tatil mi?" İstanbul'da deprem sonrası bu soru gündemde. Bugün Marmara Denizi'nde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaparak herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. Öğrenciler ve veliler "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" cevabını araştırıyor. Peki, 3 Ekim 2025 yarın okullar açık mı kapalı mı, ders olacak mı?