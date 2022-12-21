SAYISAL LOTO çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 21 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milli Piyango tarafından haftada üç gün gerçekleşen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Bilet sahipleri, haftanın ikinci dev çekilişinde şanslı numaraları öğrenmek için Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemlerini hızlandırdı. Noter huzurunda yapılan çekiliş MP TV üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. İşte, Milli Piyango Online ile 21 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı ve talihli rakamlar…
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 21 Aralık 2022 ÇArşamba akşamı saat 21.30 itibarıyla açıklanacak. Şanslı numaralar açıklandığında haberimizde yer verilecektir. Ayrıca aşağıdaki link aracılığıyla sonuçlara ulaşabilirsiniz.
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.