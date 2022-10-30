Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında 6 şanslı numarayı doğru bilenlere büyük ikramiye kazandırmaya devam ediyor. Bugünkü MP TV canlı yayınında Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla katılanlar yoğun şekilde 30 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorularına cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 EKİM)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle bugünkü Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;