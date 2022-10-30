Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında 6 şanslı numarayı doğru bilenlere büyük ikramiye kazandırmaya devam ediyor. Bugünkü MP TV canlı yayınında Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla katılanlar yoğun şekilde 30 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorularına cevap arıyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle bugünkü Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.