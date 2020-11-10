Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında tamamen yenilenerek Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV üzerinde yapılan canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlerin merakla beklediği MPİ Süper Loto sonuçları, bugün (10 Kasım 2020 Salı) canlı yayın çekilişiyle belirlenecek. Kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve Milli Piyango Online üzerinden edindiği biletle 10 Milyon Türk Liralık büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak 10 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Kazandıran numaralar ile 10 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı sorgulayabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 KASIM 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından MP TV canlı çekilişi düzenlenen MPİ 10 Kasım Süper Loto sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;