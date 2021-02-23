Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV ile Youtube canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (23 Şubat 2021 Salı) şanslı numaralarla belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde gerçekleşen ve Milli Piyango Online MP TV canlı yayında 13 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazandıracak numaralar şans oyunu severler tarafından merak edilerek 23 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (23 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ile kaznadıran numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;