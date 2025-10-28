Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü olacak? 28 Ekim Salı günü okulların son durumu gündemde!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HEYECANI BAŞLADI!

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl olduğu gibi 29 Ekim günü ülke genelinde resmi törenler düzenlenecek ve tüm kamu kurumları ile okullar tatil olacak.

Ancak vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri de şu: 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde merak edilen detaylar…