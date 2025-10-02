İstanbul’da okullar tatil mi? Marmara Denizi depremi ardından İstanbul’da okullar tatil olur mu?

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üssünün Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) açıklarında olduğunu duyurdu. Deprem sonrası vatandaşların aklına ilk olarak okulların durumu geldi. Peki İstanbul'da okullar tatil edilecek mi, resmi açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar…