Kayseri, Tokat ve Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Valiliklere çevrildi!

Kayseri, Tokat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi, son durum ne soruları öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Kar yağışlarının bu illerde yarın da etkili olması bekleniyor. Peki, 20 Mart Perşembe Kayseri, Tokat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? İşte detaylar;