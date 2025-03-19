Kayseri, Tokat ve Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe kar tatili için gözler Valiliklere çevrildi!

Kayseri, Tokat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi, son durum ne soruları öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Kar yağışlarının bu illerde yarın da etkili olması bekleniyor. Peki, 20 Mart Perşembe Kayseri, Tokat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? İşte detaylar;
KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ
Kayseri Valiliği'nden konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. Kar tatili haberi geldiği takdir de haberimizde olacak.
SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar tatili ile ilgili gözler Sivas Valiliği'ne çevrildi. Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geldiği takdir de haberimizde olacak.