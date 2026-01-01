YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikler eğitime ara verilen illeri duyurdu! 2 Ocak Cuma günü okul yok mu?

Kar yağışının bazı bölgelerde şiddetini artırmasıyla birlikte valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji'nin kuvvetli kar ve buzlanma uyarıları sonrası yurdun birçok kentinde okullar tatil edilirken, 2 Ocak Cuma günü için alınan kararlar öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller.
Yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerde, hava şartlarının olumsuz etkileri sebebiyle bazı şehirlerde valilikler tarafından okulların tatil edildiği açıklandı. İşte 2 Ocak tarihli kar tatili olan iller;
İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının başta ulaşım olmak üzere genel hayata olası tesirleri nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır.
Bu kapsamda 02 Ocak 2026 Cuma günü resmî ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.
02 Ocak Günü İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve kuvvetli don nedeniyle Eğitim ve Öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.
Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime cuma günü ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Sivas'ta eğitime bir (1) gün daha ara verildi.
Bereketli kar yağışı nedeniyle 02.01.2026 Cuma günü (yarın) okulları tatil ediyoruz.
İl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle buzlanma ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil edildi.
Bartın'da eğitime bir (1) gün daha ara verildi.
02 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün daha ara verilmiştir.
2 Ocak 2026 Cuma günü yozgat il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde okullar tatil edilmiştir.
İlimiz Genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.
2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır.
Valilikten yapılan açıklamada "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, il genelinde devam eden kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı olarak sürmesi, Cuma ve Cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşmasının beklendiği değerlendirilmektedir. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
2 Ocak Cuma günü, Elazığ genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir.
Valilik tarafından yapılan açıklamada "Kar yağışının etkilerinin devam etmesi ve aşırı buzlanma olacağına dair meteorolojik duyurudan dolayı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 02.01.2026 Cuma günü ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.
Şırnak Merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verilmiştir.
Eğitime ara verilen günlerde; malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.
Hakkari'de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşmesi, buzlanma ve okullarda salgın hastalık riski oluşması nedeniyle öğrenci ve eğiticilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak; ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir.
Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.