Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Salı Yozgat Valiliği’nden kar tatili geldi mi, son durum ne?

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, tatil beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Yozgat'ta öğrenciler ve veliler, hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…-
YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yozgat'ta kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte yaşayan öğrenciler ve velileri ise olası bir kar tatili haberi için valilikler açıklamalarını yakından takip ediyor. Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir duyuru gelmedi. Gelişmeler olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz...
