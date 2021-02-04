Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ MPİ Süper Loto sonuçları bugün 39 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler için açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle tamamen yenilenen ve peş peşe gelen devirlerle büyük ikramiye tutarı 39 Milyon TL'yi aşan oyunun bugünkü kazandıran numaraları şans oyunu severler tarafından 4 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (4 ŞUBAT)

Milli Piyango Online aracılığıyla 4 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;