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sonuçları açıklandı mı? ile 4 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

(MPİ) ile işbirliğinde şanslı numaraları her Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile canlı yayında belirlenen sonuçları bugün (4 Şubat Perşembe) açıklanıyor. ve MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak bugünkü MP TV canlı çekilişine katılan şans oyunu severler 39 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 4 Şubat MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online aracılığıyla çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.2.2021 19:53 Son Güncelleme: 4.2.2021 19:53 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ MPİ Süper Loto sonuçları bugün 39 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler için açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle tamamen yenilenen ve peş peşe gelen devirlerle büyük ikramiye tutarı 39 Milyon TL'yi aşan oyunun bugünkü kazandıran numaraları şans oyunu severler tarafından 4 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (4 ŞUBAT)

Milli Piyango Online aracılığıyla 4 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Şubat Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!
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