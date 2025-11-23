24 Kasım resmi tatil mi, okullar var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullardaki son durum!

Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verildiği tarih olması nedeniyle özel bir anlam taşıyor. 2025'te bu önemli gün Pazartesi gününe denk geliyor. Okullarda öğretmenlere yönelik kutlamalar ve programlar yapılırken, öğrenciler ve veliler "24 Kasım'da derslerde değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil kapsamında olmayan 24 Kasım'da genel bir yarım gün uygulaması bulunmuyor; ancak bazı şehirlerde yapılan tören ve etkinliklere göre ders saatlerinde yerel düzenlemeler yapılabiliyor. Peki, 24 Kasım Pazartesi günü eğitimde bir değişiklik olacak mı? İşte merak edilenler…