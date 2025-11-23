Haberler Yaşam Haberleri 24 Kasım resmi tatil mi, okullar var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullardaki son durum!
Giriş Tarihi: 23.11.2025 23:10

24 Kasım resmi tatil mi, okullar var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullardaki son durum!

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün resmi tatil sayılıp sayılmayacağı, bu yıl yeniden merak konusu oldu. Türkiye genelinde öğretmenlere özel çeşitli kutlamalar planlanırken, 24 Kasım’da okulların ve devlet dairelerinin açık olup olmayacağı araştırılıyor. 2025’te bu tarihin haftanın hangi gününe geldiği ve tatil durumunun ne olacağı soruları gündemde. Peki, Pazartesi günü ders yapılacak mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü tatil olarak kabul ediliyor mu? İşte detaylar…

24 Kasım resmi tatil mi, okullar var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullardaki son durum!

Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verildiği tarih olması nedeniyle özel bir anlam taşıyor. 2025'te bu önemli gün Pazartesi gününe denk geliyor. Okullarda öğretmenlere yönelik kutlamalar ve programlar yapılırken, öğrenciler ve veliler "24 Kasım'da derslerde değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil kapsamında olmayan 24 Kasım'da genel bir yarım gün uygulaması bulunmuyor; ancak bazı şehirlerde yapılan tören ve etkinliklere göre ders saatlerinde yerel düzenlemeler yapılabiliyor. Peki, 24 Kasım Pazartesi günü eğitimde bir değişiklik olacak mı? İşte merak edilenler…

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil kapsamında değildir. Bu nedenle 24 Kasım Pazartesi günü okullar, devlet kurumları, bankalar, hastaneler ve özel sektör faaliyetlerine olağan şekilde devam eder.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
24 Kasım Pazartesi günü için yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır. MEB'e bağlı tüm okul kademelerinde dersler normal planlandığı şekilde tam gün sürdürülecektir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Öğretmenlik mesleğine verilen değeri vurgulamak, öğretmenlerin emeklerini takdir etmek ve topluma katkılarını hatırlatmak amacıyla kutlanan Öğretmenler Günü, öğrenciler ve veliler için de özel bir gün olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda okullarda etkinlikler, paneller ve kutlamalar düzenleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
24 Kasım resmi tatil mi, okullar var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullardaki son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz