Bursa’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji sarı kodlu uyardı! 9 Ocak Cuma Bursa’da okul var mı yok mu?

Giriş Tarihi: 8.01.2026 16:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 63 il için sarı kodlu alarm verdi. Bursa’nın da aralarında bulunduğu birçok kentte sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini artırırken, kentte hayat olumsuz etkilenmeye başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler 9 Ocak Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Gözler Bursa Valiliği’nden gelecek karara çevrildi. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Bursa'da okul var mı yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminlerine göre Bursa'nın da aralarında bulunduğu 63 ilde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı verildi. Bursa'da yoğun şekilde hissedilen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, 9 Ocak Cuma günü için "Bursa'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 9 Ocak Cuma Bursa'da okul var mı yok mu?

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak 2026 Cuma günü için Bursa'da okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Valilikten bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.

BURSA'DA DAHİL 63 İL İÇİN SARI KODLU HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 63 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara ve Busa'nın da aralarında bulunduğu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

SAĞANAK, FIRTINA VE RÜZGAR BEKLENTİSİ

Rapora göre rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli esecek, bazı bölgelerde fırtına seviyesine ulaşacak. Bu hava koşullarının çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamda olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

HAFTA SONU KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Sıcaklık düşüşüyle birlikte hafta sonu ülke genelinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı gündemde.

