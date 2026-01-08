Bursa’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji sarı kodlu uyardı! 9 Ocak Cuma Bursa’da okul var mı yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminlerine göre Bursa'nın da aralarında bulunduğu 63 ilde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı verildi. Bursa'da yoğun şekilde hissedilen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, 9 Ocak Cuma günü için "Bursa'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 9 Ocak Cuma Bursa'da okul var mı yok mu?
9 Ocak 2026 Cuma günü için Bursa'da okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Valilikten bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.
Rapora göre rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli esecek, bazı bölgelerde fırtına seviyesine ulaşacak. Bu hava koşullarının çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamda olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.
Sıcaklık düşüşüyle birlikte hafta sonu ülke genelinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı gündemde.