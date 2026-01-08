Isparta’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 9 Ocak Isparta’da okul var mı, yok mu?

Isparta'da eğitim-öğretimin yarın devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik'in alacağı karar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Isparta'da yarın okullar tatil mi?

ISPARTA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

9 Ocak Cuma günü Isparta'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Isparta Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.