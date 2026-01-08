Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 9 Ocak Isparta’da okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 14:02

Isparta’da hava şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte okullara ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 9 Ocak için gözler Valilik’ten yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Soğuk havanın kar yağışı getirmesi bekleniyor. Konu hakkında meteoroloji uyarıları dikkate alındı. Peki, 9 Ocak Isparta’da okul var mı, yok mu?

Isparta'da eğitim-öğretimin yarın devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik'in alacağı karar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Isparta'da yarın okullar tatil mi?

ISPARTA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

9 Ocak Cuma günü Isparta'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Isparta Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

63 KENT İÇİN ALARM

Meteoroloji yarın "Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce" için sarı kodlu uyarıda bulundu.

