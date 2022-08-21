"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün olduğu gibi bugün de Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi sonrasında belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi sonrasında kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA SÜPER LOTO SONUÇLARI (21 AĞUSTOS)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;