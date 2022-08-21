Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 21 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 21.8.2022 21:40 Son Güncelleme: 21.8.2022 21:40

Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 21 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen “MPİ Süper Loto sonuçları” bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru bilen ya da bilenlerin 92 Milyon Türk Lirası’nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak için Milli Piyango Online üzerinden online olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmalarının ardından şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 21 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 21 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün olduğu gibi bugün de Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi sonrasında belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi sonrasında kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA SÜPER LOTO SONUÇLARI (21 AĞUSTOS)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 21 Ağustos Süper Loto sonuçları: 3 - 24 - 41 - 26 - 52 - 57

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.



Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 21 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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