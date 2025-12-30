Yarın Siirt’te okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi! 31 Aralık Çarşamba Siirt’te okul var mı yok mu?

Yoğun kar yağışı ve don olayları nedeniyle birçok ilde okullar için tatil kararları alınırken, Siirt'teki son durum yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den peş peşe gelen uyarılar sonrası 31 Aralık Çarşamba günü için tatil kararı alıp almayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili Siirt Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, yarın Siirt'te okullar tatil mi, 31 Aralık 2025 Siirt'te okul var mı yok mu?