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sonuçları açıklandı mı? İdaresi ile 11 Ekim - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Online üzerinden MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıtmaya devam eden MPİ sonuçları bugün (11 Ekim 2020 Pazar) belli olacak. Bugünkü (MPİ) VE ortaklığında MP TV canlı çekilişi için online kupon doldurarak büyük ikramiye kazanmak amacıyla heyecanla açıklandı mı? sorusuyla şanslı numaralara ilişkin bilgi araştırması yapıyor. 11 Ekim ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz. İşte MP TV canlı çekilişle günün şanslı numaraları ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 11.10.2020 19:11 Son Güncelleme: 11.10.2020 19:11 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) ve ortaklığıyla birlikte her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri, - MP TV canlı yayınında yapılan çekilişle sonuçlanarak şans oyunu severlere büyük ikramiye kazandırmaya devam eden sonuçları bugün (11 Ekim 2020 Pazar) için açıklanacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları doğru bilerek büyük ikramiyeyi kazanan olmak isteyen şans oyunu severler açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında MPİ 11 Ekim Süper Loto sonuçları, bulabilir ve günün şanslı numaraları ile biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (11 EKİM 2020 PAZAR)

(MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla MP TV canlı yayınıyla Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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