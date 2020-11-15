Süper Loto çekiliş sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında tamamen yenilenerek Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV üzerinde yapılan canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlerin merakla beklediği MPİ Süper Loto sonuçları, bugün (15 Kasım 2020 Pazar) canlı yayın çekilişiyle belirlendi. Kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve Milli Piyango Online üzerinden edindiği biletle 11 Milyon Türk Lira'sını aşan büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak 15 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Kazandıran numaralar ile 15 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı sorgulayabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 KASIM 2020 PAZAR)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından MP TV canlı çekilişi düzenlenen MPİ 15 Kasım Süper Loto sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;