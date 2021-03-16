Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayınında şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde yapılan canlı çekilişe Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılan ve 2 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazandıracak numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler 16 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (16 MART 2021)

Milli Piyango Online aracılığıyla 16 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;