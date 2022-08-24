Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.8.2022 19:12

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 6 şanslı numarayı bilenlerin büyük ikramiye kazandığı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online aracılığıyla öğrenilebilecek. Bu noktada büyük ikramiyesi 122 milyonu aşan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Şans oyunları tutkunları, ''24 Ağustos 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları'' şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 24 Ağustos 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde çekilen Çılgın Sayısal Loto, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişinde gözler talihli rakamlara çevrildi. MP TV canlı yayınında gerçekleşen şans oyunu çekilişi, bilet sahiplerinin gündeminde. Bu noktada şans oyunu severler, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için MPİ bilet sorgulama üzerinden araştırmalarına başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com üzerinden yapılıyor. İşte, 24 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı...

24 AĞUSTOS 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 24 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı saat 21.30 itibarıyla gerçekleşiyor. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

24 AĞUSTOS 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

24 AĞUSTOS 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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