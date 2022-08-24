Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde çekilen Çılgın Sayısal Loto, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişinde gözler talihli rakamlara çevrildi. MP TV canlı yayınında gerçekleşen şans oyunu çekilişi, bilet sahiplerinin gündeminde. Bu noktada şans oyunu severler, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için MPİ bilet sorgulama üzerinden araştırmalarına başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com üzerinden yapılıyor. İşte, 24 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 24 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı saat 21.30 itibarıyla gerçekleşiyor. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
24 AĞUSTOS 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI
24 AĞUSTOS 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.