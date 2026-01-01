Hakkari’de yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 2 Ocak 2026 Cuma Hakkari’de okullar açık mı?

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLADI!

İlimiz genelinde yerleşim merkezlerinde yaklaşık 1 metreye, kırsal alanlarda ise yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığı oluşmuştur.

Meteorolojik veriler doğrultusunda; devam eden kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltması, ancak gece saat 24.00'ten Cuma sabahı 06.00'ya kadar yeniden ve yoğun şekilde etkili olması beklenmektedir.

Bununla birlikte, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergâhlarında çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu, ayrıca -10 derecenin altına düşen hava sıcaklıklarının ulaşım ve günlük yaşam açısından ilave riskler oluşturabileceği değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür:

1. Eğitime Ara Verilmesi

Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dâhil olmak üzere) 2 Ocak 2026 Cuma günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür.