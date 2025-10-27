Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim Salı okullar tatil mi, dersler saat kaçtan kaça kadar? 28 Ekim okullar yarım gün mü, yoklama alınacak mı?
Cumhuriyet bu yıl 102. yaşını kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar Çarşamba günü resmi tatil olacak. Öğrenciler ise bayramdan önceki gün 28 Ekim Salı günü okulların durumunu merak ediyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi, yarım gün mü, ders işlenecek mi, yoklama alınacak mı? İşte tüm detaylar.

Cumhuriyet Bayramı bu yıl büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Çarşamba günü okullar resmi tatil olacak. Bayramdan önceki gün olan 28 Ekim Salı günü okulların durumu merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Salı okullar tatil mi, dersler saat kaçtan kaça kadar? 28 Ekim okullar yarım gün mü? İşte tüm bu soruların yanıtı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN GERİ SAYIM!

Bu yıl 102. yaşını kutlayacak Cumhuriyet her yıl 29 Ekim günü kutlanıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bu özel günde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet arası veriliyor.

Peki; 28 Ekim tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim günü bu yıl salı gününe denk geliyor. Yarım gün olarak resmi tatil kapsamında olan bu özel günde birçok kurum ve kuruluş da öğlene kadar hizmet verecek.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

MEB takvimine göre öğrenciler 1.5 gün tatil yapacak. 28 Ekim'de okullar yarım gün olacak.

