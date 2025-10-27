28 Ekim Salı okullar tatil mi, dersler saat kaçtan kaça kadar? 28 Ekim okullar yarım gün mü, yoklama alınacak mı?

Cumhuriyet Bayramı bu yıl büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Çarşamba günü okullar resmi tatil olacak. Bayramdan önceki gün olan 28 Ekim Salı günü okulların durumu merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Salı okullar tatil mi, dersler saat kaçtan kaça kadar? 28 Ekim okullar yarım gün mü? İşte tüm bu soruların yanıtı.