Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! 22 Ağustos 2022 Milli Piyango Online MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde gözler talihli rakamlara çevrilmiş durumda. Bu noktada Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için MPİ bilet sorgulama üzerinden araştırmalar başladı. MP TV ile canlı yayında gerçekleşen şans oyunu çekilişi bilet sahiplerinin gündeminde. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 22 Ağustos 2022 Pazartsi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, bugün saat 21.30 itibarıyla açıklanacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
22 AĞUSTOS 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI
22 AĞUSTOS 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.