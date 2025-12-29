Haberler Yaşam Haberleri ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Aralık kar tatili açıklamaları için gözler Ankara Valiliği'nde!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 15:32

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı, başkent Ankara’da da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı. Bu nedenle gözler, Ankara Valiliği’nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, yarın Ankara’da okullar tatil mi, Valilik açıklama yaptı mı?

Türkiye genelinde etkisini artıran kış şartları ve devam eden kar yağışı, birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara'da da yoğun kar ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Ankara Valiliği'nden gelecek resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? İşte son gelişmeler…

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Başkentte kar yağışı etkisini gösterirken, okullar tatil mi sorusu da merak konusu oluyor. Ankara Valiliği'nden henüz konuya dair bir açıklama gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI KISA SÜRECEK

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'da kar yağışı kısa sürecek. Gece yarısından itibaren kar yağışı yerini çok bulutlu havaya bırakacak.

Gece boyunca hava sıcaklıklarının -2 derece ile -7 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

29 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren ise hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar yükselecek. 31 Aralık 2025 Perşembe günü ise kar yağışının tekrar başlayacağı bildirildi.

