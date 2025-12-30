BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O iller ve ilçelerde eğitime ara! 30 Aralık Salı Valiliklerden kar tatili açıklaması!

Kar yağışının birçok bölgede etkisini artırmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Meteoroloji'nin yoğun kar ve buzlanma uyarılarının ardından bazı illerde eğitime ara verilmesi gündeme gelirken, valiliklerden 30 Aralık Salı günü için peş peşe açıklamalar yapılmaya başlandı.Peki bugün okullar tatil mi? İşte 30 Aralık 2025 Salı günü için eğitime ara verilen il ve ilçeler…
Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların ve olası risklerin önüne geçmek amacıyla alınan eğitime ara kararları, valiliklerin günlük değerlendirmeleri doğrultusunda kamuoyuna duyuruluyor. 30 Aralık Salı günü için valiliklerden art arda açıklamalar gelirken, 19 ilde okulların tatil edildiği bildirildi.
İşte bugün eğitime ara verilen iller…
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.
Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kastamonu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi.
Açıklamanın devamında "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.
Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bolu ve Karabük'te üniversite öğretimine, Zonguldak'ta ise "taşımalı eğitime" kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ara verildi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden (BAİBÜ) yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.
Üniversitede görev yapan tüm personelin, aynı gün idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla akademik ve idari amirler ile sağlık, güvenlik, temizlik personelinin görevlerine devam edeceği bildirildi.
- Karabük
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini bildirdi.
Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti.
- Zonguldak
Zonguldak'ta "taşımalı eğitime" yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların ve çocukların güvenliği için bazı tedbirler alındığı ifade edildi.
Bu kapsamda yarın kentte "taşımalı eğitim" kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim seviyesinde bulunan okullarda eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları gerektiği kaydedildi.
Öte yandan, kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde kapanan 81 köy yolundan 23'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Diğer yollar için ekiplerin faaliyetleri sürüyor.
Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi.
Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti.
Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sevgili öğrenciler kıymetli veliler, 30 Aralık tarihinde ilimiz genelinde aşırı buzlanma beklenmekte ve 31 Aralık tarihinde de yoğun kar yağışı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Lütfen boşluk olarak görmeyin ve bu iki günü iyi değerlendirin. Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır."
Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla bugün eğitime ara verilmişti.
Batman'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının daha da düşmesinin beklendiği ve buna bağlı buzlanma ile don riskinin artacağı belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Öte yandan, Kozluk, Beşiri, Gercüş ve Sason ilçeleri ile taşımalı eğitimin yapıldığı il merkezindeki okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verilmişti.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının etkisini sürdüreceği, hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının meydana gelme riskinin artacağının öngörüldüğü belirtildi.
Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 30 Aralık 2025 Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ve 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin de idari izinli sayılacağı bildirildi
Artvin'in Şavşat ilçesinde kar, don ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede akşam saatlerinde başlayan ve yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kar ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda ilçedeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamilelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Hava muhalefeti dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu doğrultuda, Türkeli ilçesinde ilçe genelinde tüm okullarda, Ayancık ve Erfelek ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Boyabat, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 30 Aralık Salı günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."
Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.
Bu nedenle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Kurşunlu, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda, Kur'an kursları dahil yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime; Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün daha ara verildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla il merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında taşımalı eğitime 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle ara verildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Öte yandan Karlıova, Adaklı ve Kiğı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiği kaydedildi.
Muş'un Malazgirt, Varto ve Bulanık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.
Malazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre ilçede önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.
Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam edeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"30 Aralık 2025 Salı günü ilçemiz genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarımızda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçe merkezindeki okullarımızda eğitim öğretim devam edecektir."
Bulanık Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise "30 Aralık 2025 tarihinde ilçe merkezindeki okullarımızda eğitim öğretime devam edilecek olup, taşımalı ve köy okullarımızda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.
Şanlıurfa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşullarının beklendiği belirtildi.
Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 30 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."
Şanlıurfa'da bugün de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.
Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde salı ve çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, aşırı soğuklarla birlikte 30 Aralık Salı günü buzlanma, 31 Aralık Çarşamba günü de yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."
Rize ve Artvin'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Çamlıhemşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kar yağışının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilmiş, öğrencilerimizin güvenliği öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda 30 Aralık Salı günü ilçemizde taşımalı eğitim kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullarımızda bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz."
- Artvin
Artvin'de de merkez ve 4 ilçede yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, il genelinde devam eden kar yağışına ilave don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, "Öğrencilerin güvenliği dikkate alınarak merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde 30 Aralık Salı günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.
Öte yandan, aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.