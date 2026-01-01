Giresun’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Giresun’da okullar açık mı kapalı mı? Gözler Valilikte!

GİRESUN VALİLİĞİ VE METEOROLOJİ UYARDI!

GİRESUN'DA YOĞUN KAR, BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; 01 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren Giresun genelinde iç kesimlerde yer yer 20 cm ve üzeri yoğun kar, kıyı kesimlerde ise kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklenmektedir. Soğuk hava ile birlikte buzlanma ve don olayları görülebileceği, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, başta yüksek kesimler olmak üzere riskli bölgelerde bulunacak vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.