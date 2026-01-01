Giresun’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Giresun’da okullar açık mı kapalı mı? Gözler Valilikte!

Giresun genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamın yanı sıra eğitim gündemini de etkiledi. Valiliğin yoğun kar, buzlanma ve don uyarılarının ardından 2 Ocak Cuma günü için Giresun'da okullar tatil mi sorusu öne çıktı. Konu ile ilgili Valilikten h-gelecek kar tatili haberi bekleniyor. Peki, Giresun'da yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması var mı?
Şu an itibarıyla Giresun Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü için il genelini kapsayan resmi bir tatil kararı açıklanmamıştır.
GİRESUN'DA YOĞUN KAR, BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; 01 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren Giresun genelinde iç kesimlerde yer yer 20 cm ve üzeri yoğun kar, kıyı kesimlerde ise kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklenmektedir. Soğuk hava ile birlikte buzlanma ve don olayları görülebileceği, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir.
Ayrıca bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, başta yüksek kesimler olmak üzere riskli bölgelerde bulunacak vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.