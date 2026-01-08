Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Gümüşhane’de okul var mı?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 13:08

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava Gümüşhane’de etkisini artırdı. Sıcaklığın sıfırın altında seyrettiği ilde, öğrenciler ve veliler Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi, kar tatili olur mu sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Ocak 2026 Cuma günü için son durum.

Kar yağışı ve soğuk hava dalgası pek çok ilde olduğu gibi Gümüşhane'de de yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyuruları doğrultusunda gözler Valilikten yapılacak açıklamaya çevrilirken, öğrenciler ve veliler Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi, 9 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili ilan edilecek mi sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI

Güncel hava durumu haritasına göre yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar, sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gümüşhane de uyarı yapılan iller arasında yer alıyor.

