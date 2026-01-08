Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Gümüşhane’de okul var mı?

Kar yağışı ve soğuk hava dalgası pek çok ilde olduğu gibi Gümüşhane'de de yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyuruları doğrultusunda gözler Valilikten yapılacak açıklamaya çevrilirken, öğrenciler ve veliler Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi, 9 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili ilan edilecek mi sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;