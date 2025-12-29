Kar tatili haberi geldi! Yarın okullar tatil mi? İşte 30 Aralık Salı eğitime kar engeli açıklamaları

Zemheri ile başlayan soğuklara Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası eklendi. Ulaşımda yaşanan aksamalar ve dondurucu buzlanma riski Valilikleri harekete geçirdi. Pazartesi için Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Hakkari ve Mardin gibi çok sayıda ilde okullar tatil edilmişti. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgelerden 30 Aralık Salı günü için de tatil haberleri gelmeye başladı. Peki; hangi illerde okullar tatil edildi?