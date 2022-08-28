Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Milli Piyango Online ile Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.8.2022 19:13

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Milli Piyango Online ile Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın son Süper Loto çekilişi, 28 Ağustos 2022 Pazar akşamı noter huzurunda yapılacak. Şanslı numaralar tek tek açıklanırken 6 numarayı doğru bilen bilet sahipleri, büyük ikramiyenin sahibi olacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ağustos 2022 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar…

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Milli Piyango Online ile Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Haftanın son Süper Loto çekilişi, bu akşam gerçekleştirilecek. Akabinde 97 milyon 486 bin liralık devirli ikramiye ile Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri başlayacak. Şans oyunu tutkunları, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamları öğrenebilecek. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile 28 Ağustos 2022 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve şanslı numaralar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu, bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt bulacak. Şanslı 6 numara açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Milli Piyango Online ile Süper Loto bilet sorgulama ekranı
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