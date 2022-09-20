Süper Loto sonuçları 20 Eylül 2022: Bugün çekilen Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ile MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milli Piyango Online ile Süper çekiliş bugün gerçekleşiyor. MP TV canlı ile paylaşılacak sonuçlarda 6 şanslı numarayı doğru tutturanlar 121 milyon liraya varan büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu noktada 20 Eylül Süper Loto sonuçları heyecanla takip ediliyor. Peki, Bugünkü Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama!
SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 EYLÜL
Süper Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı 6 numarayı öğrenmek için:
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.