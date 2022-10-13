Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 13 Ekim 2022 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online tarafından duyuruluyor. Haftanın belli günlerinde gerçekleşen sonuçların ardından kazanan talihli büyük ikramiyenin sahibi oluyor. 147 milyon 885 bin liralık devirli ikramiye tutarı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Ekim 2022 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Süper Loto çekilişi perşembe günü saat 21:30'da gerçekleşecek.
Haftanın ikinci çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekiliş sonrasında ise ikramiye detayları netleşmiş olacak.
Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 4 TL ödeyerek şans oyununu oynayabilirler. Oyunu oynamak için Milli Piyango bayileri, mobil uygulaması ve "millipiyangoonline.com" adresi kullanılabilir. 18 yaşından büyük herkes şans oyununa dilediği takdirde katılabilir.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.