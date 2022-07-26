Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 26 Temmuz 2022 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar akşam saatleri itibariyle başlıyor. MP TV ile canlı olarak noter huzurunda yapılan çekilişte numaralar tek tek belli oluyor. Kazandıran numaraları bulan biletin 65 milyon 547 bin lirayı aşan büyük ikramiyeyi kazandığı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 26 Temmuz 2022 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…
Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılıyor. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından aktarılacak.
3 - 5 - 40 - 51 - 56 – 57
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.