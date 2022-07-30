Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 31 Temmuz 2022 MPİ Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 31 Temmuz 2022 Pazar akşamı Süper Loto çekilişi 21:30'da gerçekleşiyor. Milli Piyango TV'de noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da yer alıyor. İşte 31 Temmuz 2022 MPİ Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Süper Loto çekilişi 31 Temmuz akşamı gerçekleşince kazandıran numaralar duyurulacak.
28 Temmuz 2022 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı...
Kazandıran şanslı numaraları 4-8-23-54-57-60 oldu.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.