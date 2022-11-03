Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! 3 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 3.11.2022 21:40 Son Güncelleme: 3.11.2022 21:40

Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! 3 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi haftanın üç günü Milli Piyango Online bünyesinde gerçekleşmeye devam ediyor. Perşembe çekilişi gündemdeki yerini aldı. MP TV canlı yayın ile takip edilen çekiliş sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. MP TV canlı yayın ile takip edilebilen çekilişte büyük ikramiye 172 milyon TL’ye ulaştı. Kazandıran 6 numaranın ardında yata büyük ikramiye şans oyunu severlerin gündeminde. İşte, 3 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! 3 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları son dakika açıklanıyor. Milli Piyango Online üzerinden yürüyen süreçte çekiliş MP TV üzerinden takip edilebiliyor. Sisal Şans ile kazandıran çekiliş haftanın üç günü gerçekleşiyor. 3 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları gündemdeki yerini aldı. MPİ bilet sorgulama ekranına ziyaretler başladı. İşte, bügünkü Süper Loto sonucu sorgulama…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 KASIM 2022 AÇIKLANDI!

Süper Loto çekiliş sonuçları, bugün saat 21.30'da belli oluyor. Kazandıran numaralar için:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

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SÜPER LOTO BİLET NASIL ALINIR?

Çekiliş için kolon başına 4 TL para ödenir. Oyun oynamak için Milli Piyango'nun online sitesine başvurulabilir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

NE KADAR KAZANILIR?

Konuyla ilgili Milli Piyango Online üzerinde yapılan açıklama şöyle:

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! 3 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
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