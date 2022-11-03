Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! 3 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları son dakika açıklanıyor. Milli Piyango Online üzerinden yürüyen süreçte çekiliş MP TV üzerinden takip edilebiliyor. Sisal Şans ile kazandıran çekiliş haftanın üç günü gerçekleşiyor. 3 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları gündemdeki yerini aldı. MPİ bilet sorgulama ekranına ziyaretler başladı. İşte, bügünkü Süper Loto sonucu sorgulama…
SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 KASIM 2022 AÇIKLANDI!
Süper Loto çekiliş sonuçları, bugün saat 21.30'da belli oluyor. Kazandıran numaralar için:
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
NE KADAR KAZANILIR?
Konuyla ilgili Milli Piyango Online üzerinde yapılan açıklama şöyle:
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.