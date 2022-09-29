Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 29 Eylül 2022 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.9.2022 18:40

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 29 Eylül 2022 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, bu akşam noter huzurunda yapılacak. Şanslı numaralar MP TV canlı yayınında tek tek açıklanırken 6 numarayı doğru bilen bilet sahipleri, 131 milyonu aşan büyük ikramiyenin kapısını aralayacak. Peki, 29 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Eylül 2022 Perşembe tarihli Süper Loto sonuçları sorgulama ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 29 Eylül 2022 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, 29 Eylül Perşembe akşamı MP TV canlı yayınında gerçekleştirilecek. Akabinde 131 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarın sahibi olmak isteyen şans oyunu severler, Süper Loto sonuçları sorgulama işlemlerine başlayacak. Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 29 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile 29 Eylül 2022 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve şanslı numaralar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 EYLÜL)

29 Eylül Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? – 29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu, bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt bulacak. Şanslı 6 numara açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 29 Eylül 2022 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı
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