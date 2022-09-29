Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 29 Eylül 2022 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, 29 Eylül Perşembe akşamı MP TV canlı yayınında gerçekleştirilecek. Akabinde 131 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarın sahibi olmak isteyen şans oyunu severler, Süper Loto sonuçları sorgulama işlemlerine başlayacak. Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 29 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile 29 Eylül 2022 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve şanslı numaralar…
29 Eylül Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu, bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt bulacak. Şanslı 6 numara açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
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Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
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