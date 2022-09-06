Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 6 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınıyla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 106 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarına sahip olacağı oyunu Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla oynayanlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 EYLÜL)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 6 Eylül Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;